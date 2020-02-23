Новое обновление Windows 10 приводит к «синему экрану смерти»

Сейчас уже даже не знаешь, радоваться новым обновлениям Windows 10 от Microsoft или же проходить мимо. Вот и на этот раз очередное обновление от создателя операционной системы не предвещало ничего хорошего. Так и случилось. 12 мая вышел апдейт, который входит в программу «Обновление по вторникам». Его основная задача – повышение безопасности работы браузеров Internet Explorer и Microsoft Edge (как будто ими еще кто-то пользуется), взаимодействия с Microsoft Xbox, а также улучшение в пакете программ Microsoft Office.
После его инсталляции, пользователи начали жаловаться на возникшие после этого проблемы. Если проблемы со звуком, невесть куда удалившимися файлами, а также сменой системных шрифтов в Outlook еще можно было как-то мириться, то вот «синего экрана смерти» BSOD, никто не ожидал увидеть. И это довольно-таки частое явление, ведь на форумах и в социальных сетях идет массовое обсуждение этой проблемы.
Вот таким образом один из неудачников описывает эту проблемы. «Прошлой ночью, последнее, что сделал мой компьютер, показал мне синий экран смерти. А все это начало происходить после установки обновлений KB4556799 и KB4552931. Сегодня еще лучше: экран смерти появлялся каждые 10 минут». Такие вот проблемы сейчас испытывает множество пользователей по всему миру.
Чтобы этого не произошло с вами, не устанавливайте эти обновления – KB4556799 и KB4552931. Если уж это произошло, только удаление спасет вас и вашу технику. Как быстро Microsoft исправит эту проблему, неизвестно, ведь на данный момент разработчики сосредоточены на глобальном обновлении Windows 10 May 2020 Update. Выход этого обновления запланировано на конец мая.
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