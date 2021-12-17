На рендерах появился смартфон OnePlus Nord 2 CE — с кодовым названием Ivan

Компания OnePlus готовит смартфон начального уровня OnePlus Nord 2 CE, который имеет кодовое название Ivan. Сначала он появится в Индии, а затем и в Европе. Судя по рендерам, новинка похожа на Nord 2, за исключением расположения задней камеры. Также отмечается, что смартфон получит 3,5-мм аудиоразъем.

Судя по изображениям, смартфон появится минимум в двух цветах — сером и оливково-зелёном. Предположительно, у него будет 6,4-дюймовый AMOLED-дисплей с частотой обновления 90 Гц, тройная основная камера с 64-мегапиксельным основным датчиком OmniVision. Также будет сверхширокоугольный объектив на 8 МП и макрообъектив на 2 МП. Селфи-камера получит сенсор на 16 МП.

Внутри будет использоваться процессор MediaTek Dimensity 900 5G в паре с 8/12 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ памяти с возможностью расширения за счёт карты microSD. Ёмкость батареи составит 4500 мАч с поддержкой быстрой зарядки 65 Вт.

Обещано наличие NFC и порт USB Type-C. Цена не указана.