МТС вводит комиссию за пополнение баланса с карт сторонних банков

Абоненты МТС начали получать сообщения о введении комиссии за пополнение баланса с карт сторонних банков. Комиссия начнет действовать уже с 1 апреля и составит 1% за пополнение банковской картой и 0,4% при оплате через СПБ в приложении Мой МТС и сайте МТС.

При этом на официальном сайте отмечается, комиссия не взимается при пополнении лицевого счёта, в том числе:

при помощи автоплатежа МТС или автоплатежа любого банка;

в торговых точках МТС;

картой МТС Банка в приложении Мой МТС, на сайте mts.ru, в приложении или на сайте МТС-Банка, а также на сайте;

Например, если пополнить баланс на 500 рублей, то удерживается 5 рублей и на счете остается 495 рублей.