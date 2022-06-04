MacBook Air 2022 выйдет в старых цветах

Известный журналист Марк Гурман из Bloomberg рассказал, что новый MacBook Air 2022 не получит новых расцветок. Сообщается, что сейчас устройства выпускаются в стандартных корпусах серебристого, космического серого и золотом цветах.

По словам Гурмана, изменится немного золотой оттенок, став ближе к цвету шампанского. Также возможно, появится MacBook Air 2022 в синем цвете, как iMac. Однако, буйства красок как на рендерах ждать не стоит. А жаль.

По слухам, ноутбук получит 13,6-дюймовый дисплей, белые рамки и клавиатуру и мощный чип M2.

Прежними останутся корпуса и у 24-дюймовых iMac с M1. Его и MacBook Air представят уже 6 июня, на конференции WWDC 2022.

Подпишитесь на наш новый Телеграм-канал! Там много интересного!