Цветные кабели от MacBook Air на M2 будут продаваться за $49

В онлайн-магазине Apple появились цветные зарядные кабели USB-C на MagSafe 3 для представленных вчера MacBook Air. Их можно будет покупать отдельно за $49.

Всего четыре двухметровых кабеля под цвет ноутбуков: космический серый, серебристый, темная ночь и сияющая звезда. Прямо сейчас они не доступны, в продажу поступят в июле.

Такие цветные кабели подойдут не только владельцам новых MacBook Air, но и тем, у кого 14 и 16-дюймовые MacBook Pro 2021.

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