Apple зарегистрировала три новых компьютера в России

Apple готовится к выпуску и продажам новых ПК, в том числе и в России. В базе данных Евразийской экономической комиссии (Eurasian Economic Commission, ЕЭК) появились записи о пройденной сертификации сразу трех устройств.

Под маркировками A2615 и A2686 записаны две модели стационарных компьютеров. Предположительно, это могут быть обновленные Mac mini и iMac Pro. Также с номером A2681 зарегистрирован ноутбук, скорее всего, это новый MacBook Air.

Примерно месяц назад, в январе этого года в ЕЭК были сертифицированы еще три устройства: смартфон и два iPad.

Выход новых компьютеров ожидается на мероприятии компании, которое пройдет 8 марта. На презентации также будет представлен iPhone SE 5G 2022. В сети уже появлялись живые фото его макета, выглядит новый «бюджетник» от Apple достаточно устаревшим.

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