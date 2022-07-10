MacBook Air на M2 и MacBook Pro сравнили в Geekbench 5

MacBook Air на чипе M2 появился в базе Geekbench 5. Его итоги не уступают Pro-версии и даже базовому Mac Pro на Intel Xeon W, который стоит $5999.

MacBook Air на M2 с 16 Гб оперативной памяти набрал в одноядерном тесте 1899 баллов, в многоядерном — 8965 баллов. Практически такие же результаты у 13-дюймового MacBook Pro на M2, хотя у последнего есть вентилятор, за счет чего он будет лучше работать в реальных и ресурсоемких условиях.

Сейчас Apple уже несколько дней принимает предзаказы на новый MacBook Air, до первых покупателей устройства дойдут 15 июля. Ценник новинки начинается от $1199.

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