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Новости

Сегодня WWDC 2022: где смотреть презентацию iOS 16?

Сегодня компания Apple откроет конференцию для разработчиков WWDC 2022. Она пройдёт полностью в онлайн-формате. Начало в 20:00 по московскому времени.

Где смотреть WWDC 2022:

  1. На официальном YouTube-канале. Apple запускает эфир в 20:00;
  2. На сайте Apple. Трансляция начнётся в 20:00;
  3. На Apple TV.

На WWDC 2022 будет представлено множество новинок. Например, следующая операционная система iOS 16 и возможно, покажут новый ноутбук MacBook Air.

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Источник:
The GEEK
Валентин Снежин

Валентин Снежин

Зависимая от гаджетов и кофеина форма жизни.

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