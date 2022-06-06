Сегодня WWDC 2022: где смотреть презентацию iOS 16?

Сегодня компания Apple откроет конференцию для разработчиков WWDC 2022. Она пройдёт полностью в онлайн-формате. Начало в 20:00 по московскому времени.
Где смотреть WWDC 2022:
- На официальном YouTube-канале. Apple запускает эфир в 20:00;
- На сайте Apple. Трансляция начнётся в 20:00;
- На Apple TV.
На WWDC 2022 будет представлено множество новинок. Например, следующая операционная система iOS 16 и возможно, покажут новый ноутбук MacBook Air.
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