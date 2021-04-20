LEGO выпустила новый набор LEGO Super Mario с фигуркой персонажа Луиджи

Компания LEGO объявила о том, что популярный персонаж Луиджи присоединяется ко вселенной LEGO Super Mario в новом стартовом наборе LEGO Super Mario «Приключения вместе с Луиджи».

Набор с интерактивной фигуркой LEGO Луиджи – самое свежее обновление линейки LEGO Super Mario, появившейся благодаря уникальному сотрудничеству с компанией Nintendo и открывшей новый способ взаимодействия с кубиками LEGO.

В основе игры с наборами LEGO Super Mario лежат традиционные элементы LEGO, уникальность заключается в том, что дети могут строить собственные уровни Super Mario, руководствуясь фантазией, «оживлять» фигурки LEGO Марио и LEGO Луиджи, взаимодействуя с ними интерактивными способами.

Доступный с 20 апреля для предзаказа новый стартовый набор позволяет расширить яркую вселенную LEGO Super Mario и знакомит детей с Луиджи – братом Марио, часто сопровождающим его в игре.

Фигурка LEGO Луиджи изготовлена по тем же технологиям, что и фигурка его брата, и оснащена датчиком цвета, ЖК-экраном для отображения различных реакций на движения и динамиком для воспроизведения знаменитых звуков и музыки из серии видеоигр Super Mario.

В набор LEGO Super Mario «Приключения вместе с Луиджи» входят коричневые кубики, которые символизируют башню и вызывают новые звуковые реакции LEGO Луиджи, а также Блок «?» с дополнительными наградами.

Новый набор состоит из 280 деталей и дает возможность строить и перестраивать уровни, совмещая их с другими наборами LEGO Super Mario различными способами, чтобы создавать новые уровни LEGO Super Mario.

Набор LEGO Super Mario «Приключения вместе с Луиджи» уже доступен для предварительного заказа со специальными подарками в России в сети сертифицированных магазинов LEGO. Рекомендованная розничная цена в России – 4499 рублей.