На Kickstarter появилась клавиатура-конструктор Pixel с кубиками LEGO

На краудфандинговой площадке Kickstarter запустили сбор средств на производство клавиатуры-конструктора Pixel.

Необходимый бюджет указывался в $50 тысяч, но уже сейчас собрано более $685 тысяч. При этом, проект будет открыт для донатов еще 25 дней.

Разработкой занимается компания MelGeek. Суть клавиатуры Pixel в том, что ее можно всячески видоизменять с помощью кубиков LEGO. Для «пересборок» подходят практически все элементы.

Также есть RGB-подсветка, Bluetooth 5.2 беспроводное USB 2.4G и проводное подключение Type—C. Клавиатура совместима Mac, Windows, IOS, Android и Linux.

Стоимость новинки составит около $189, первые покупатели смогут получить свое устройство уже в январе 2023 года.