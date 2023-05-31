Huawei Nova Y91 в России будет дешевле, чем в Китае

На прошлой неделе глобальный рынок был пополнен новинкой от Huawei — смартфоном Huawei Nova Y91, созданным для тех, кто хочет долго оставаться на связи и не бегать с зарядным шнуром. Смартфон обладает внушительной 7000 мАч батареей и огромным, даже по современным меркам, экраном размером 6,95 дюйма.

Тем временем, Huawei Nova Y91 появился на российском рынке и уже имеет свои ценники. В интернет-магазине DNS, новинку можно приобрести по цене 24 199 и 26 599 рублей за версии с 8/128 и 8/256 ГБ памяти соответственно.

Интересно отметить, что эти цены практически полностью совпадают с китайскими, а старшая модель даже немного дешевле. По всей видимости Huawei не пересмотрела ценовую политику и смартфон Nova Y91 доступен российской аудитории по той же стоимости, что и в Китае. Это жирный плюс.