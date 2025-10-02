HUAWEI готовит к выходу линейку смартфонов Mate 80 | The GEEK
close
Новости

HUAWEI готовит к выходу линейку смартфонов Mate 80

Смартфоны засветились в базе 3C, что может свидетельствовать о скором дебюте.

Новая линейка смартфонов HUAWEI Mate 80 прошла сертификацию и попала в базу данных 3C. Об этом рассказал на площадке Weibo авторитетный инсайдер Digital Chat Station.

В серию войдут три устройства:

  • Mate 80 (Voyager, VYG-AL00) — базовый смартфон серии, получит быструю проводную зарядку 66 Вт.
  • Mate 80 Pro (Sagittarius, SGT-AL00) — старшая версия с поддержкой зарядки 100 Вт.
  • Mate 80 Pro+ (Sagittarius, SGT-AL50) — топовая модель, также со 100-ваттной зарядкой.

Ранее информатор сообщал, что один из смартфонов будет ориентирован на обработку изображений и использует технологию Leapfrog Imaging. Другой же работает на новом чипсете серии Kirin 9.

id·211806·20251002_1847
Анатолий Почивалов

Анатолий Почивалов

С проницательным взглядом на инновации поднимаю важные вопросы и исследую потенциал нашего технологического будущего.
iPhone 17, iPhone 17 Pro и iPhone Air подешевели на 20-30% в России
Характеристики HONOR Magic 8 и Magic 8 Pro утекли в сеть перед анонсом
Nubia Z80 Ultra засветился в Geekbench с новым Snapdragon 8 Elite Gen 5
HONOR Magic 8 Pro показал один из лучших результатов в Geekbench
Еще 6 смартфонов Samsung получили One UI 8 на базе Android 16
Realme 15 Pro в стиле «Игры престолов» показали на видео за неделю до анонса
Раскрыт дизайн ультратонкого Motorola Edge 70
Nothing открыла бета-тестирование Nothing OS 4.0 на базе Android 16
Обзор HUAWEI Pura 80 Ultra: месяц с флагманом, который обошел конкурентов в камерах
Apple признала iPhone 11 Pro Max и Watch Series 3 винтажными
Наушники HUAWEI FreeBuds 7i с умным шумоподавлением вышли в России
Продажи смарт-часов HUAWEI WATCH GT 6 и WATCH D2 стартовали в России
Обзор Huawei Watch 5 спустя месяц: оставь смартфон дома, звони с часов
Продажи наушников HUAWEI FreeBuds SE 4 ANC стартовали в России
В России открыли предзаказ на умные часы серии HUAWEI WATCH GT 6 и HUAWEI WATCH D2
Дебютировал обновленный планшет HUAWEI MatePad 12 X PaperMatte
HUAWEI представила серию смартфонов nova 14 с упором на портретную съемку
Анонс HUAWEI WATCH Ultimate 2 — погружение на глубину до 150 метров и подводная связь
HUAWEI анонсировала обновленные часы WATCH D2

Комментарии в Телеграм

Тренд

Последние обзоры

Смотреть все

  1. Обзор HUAWEI Pura 80 Ultra: месяц с флагманом, который обошел конкурентов в камерах

    Обзоры

  2. Обзор Huawei Watch 5 спустя месяц: оставь смартфон дома, звони с часов

    Обзоры

  3. Обзор кресла ZONE 51 FREELANCER Z9: эргономика, массаж и подогрев

    Обзоры

  4. Обзор моноблока AOPEN WA272: универсальный рабочий инструмент для дома и офиса

    Обзоры

  5. Обзор Samsung Galaxy Z Fold 7: больше, тоньше, удобнее. Но стоит ли покупать?

    Обзоры

  6. Обзор LG UltraGear 39GS95QE-B: изогнутый OLED-монитор для геймеров и киноманов

    Обзоры
Смотреть все обзоры