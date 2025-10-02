HUAWEI готовит к выходу линейку смартфонов Mate 80

Новая линейка смартфонов HUAWEI Mate 80 прошла сертификацию и попала в базу данных 3C. Об этом рассказал на площадке Weibo авторитетный инсайдер Digital Chat Station.

В серию войдут три устройства:

Mate 80 (Voyager, VYG-AL00) — базовый смартфон серии, получит быструю проводную зарядку 66 Вт.

Mate 80 Pro (Sagittarius, SGT-AL00) — старшая версия с поддержкой зарядки 100 Вт.

Mate 80 Pro+ (Sagittarius, SGT-AL50) — топовая модель, также со 100-ваттной зарядкой.

Ранее информатор сообщал, что один из смартфонов будет ориентирован на обработку изображений и использует технологию Leapfrog Imaging. Другой же работает на новом чипсете серии Kirin 9.