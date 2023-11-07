ГИБДД предлагает запретить езду на электросамокатах до 18 лет

Главное управление Госавтоинспекции Москвы предложило внести изменения в правила использования средств индивидуальной мобильности (СИМ). Это решение связано с ростом аварий, в которых участвуют электросамокаты.

Замначальника УГИБДД по Москве Евгений Логиновский отметил, что за последние 10 месяцев произошло около 300 ДТП, в которых участвовали СИМ. Все эти инциденты произошли с участием несовершеннолетних лиц.

Параллельно с этим председатель Московской городской думы Алексей Шапошников высказал предложение о запрете управления электросамокатами в состоянии опьянения. В случае нарушения данного запрета, водителям СИМ предстоит нести такую же ответственность, как за пьяное вождение автотранспорта согласно Кодексу об административных правонарушениях.

Помимо этого, в поправках к Правилам дорожного движения предлагается ограничить права пользователей СИМ следующим образом: запрет на покидание места ДТП, употребление алкоголя и других веществ после аварии, а также обязанность оказывать помощь пострадавшим.

ГИБДД Москвы также высказала предложение о снижении максимальной скорости электросамокатов на территории столицы с 25 км/ч до 20 км/ч. Сейчас действуют зоны с ограничением скорости до 5-15 км/ч, однако предлагается сделать новое ограничение обязательным по всему городу.