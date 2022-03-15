Из браузера Firefox удалили поисковики Яндекса и Mail.ru

Компания Mozilla удалила из последнего обновления браузера Firefox 98.0.1 поисковые службы «Яндекс» и «Поиск Mail.Ru». Об этом появилось упоминание в списке изменений браузера.

Зарубежный ресурс BleepingComputer узнал у представителя Mozilla с чем это связано. По его словам поисковые системы удалены для пользователей из России, Беларуси, Казахстана и Турции, так как в результатах их выдачи «преобладает контент, спонсируемый государством». Свой вывод Mozilla сделала основываясь на отчётах «заслуживающих доверия».

Если сейчас перейти в настройки браузера Firefox 98.0.1 и попробовать выбрать поисковую систему по умолчанию, то будут доступны: Google, Википедия, DuckDuckGo, OZON и Price.

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