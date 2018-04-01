ФАС предложила перечень приложений для обязательной предустановки в РФ

ФАС определился с перечнем приложений для обязательной предустановки на смартфоны, планшеты, смарт-телевизоры и компьютеры.

На прошедшем заседании обсуждалась концепция проекта, которая направлена на реализацию закона об обязательной предустановке российского ПО на устройства. В совещании принимали участие представители ФАС, РКН, операторы связи, а также разработчики ПО.

Мобильные устройства должны будут оснащаться антивирусными приложениями, поисковиками, навигаторами, а также получать доступ к государственным услугам и платежным системам. Аналогичный список приложений будет и на планшетах, за исключением платежной системы.

Кроме того, планшеты, ПК и смарт-телевизоры должны будет обеспечить возможность установить приложения для просмотра телевизионных программ 1 и 2 мультиплекса.

Предложенный список ФАС для обязательно предустановки:

с 1 июля 2020 года для смартфонов

с 1 июля 2021 года для планшетов

с 1 июля 2022 года для ПК

с 1 июля для смарт-телевизоров

До конца января концепция будет дорабатываться, а после разослана участникам рабочей группы. Его внесение в правительство РФ запланировано на март 2020 года.