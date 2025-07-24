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Анонс HONOR Pad X7 — доступный и компактный планшет с процессором 2021 года

Новинка получила 8,7-дюймовый экран, металлический корпус, автономность до 56 дней и чистый Android 15.

Компания HONOR выпустила свой самый бюджетный планшет Pad X7. Новинка получила компактный корпус (211.8×124.8×7.99 мм) и процессор Qualcomm Snapdragon 680, который вышел в 2021 году.

HONOR Pad X7 оснащен 8,7-дюймовым IPS-экраном с разрешением 1340х800 пикселей, частотой обновления 90 Гц, яркостью до 625 нит и функциями защиты глаз.

Планшет весит всего 365 граммов, несмотря на прочный металлический корпус сзади и аккумулятор емкостью 7020 мАч. HONOR обещает, что устройство может проработать до 56 дней в режиме ожидания.

Среди других приятных особенностей — стереодинамики, слот для карт памяти microSD, чистый Android 15 и две камеры 8+5 Мп с автофокусом.

Новинка доступна для покупки в Саудовской Аравии по цене 349 риялов (~7400 рублей) за версию на 4/128 ГБ.

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Источник:
The GEEK
Анатолий Почивалов

Анатолий Почивалов

С проницательным взглядом на инновации поднимаю важные вопросы и исследую потенциал нашего технологического будущего.
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