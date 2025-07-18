Apple подала в суд на блогера за слив дизайна iOS 26

Apple подала в суд на популярного YouTube-блогера Джона Проссера и Майкла Рамачиотти. Причина – утечка информации о новой iOS 26 до официального анонса операционной системы.

В иске отмечается, что утечка произошла через тестовый iPhone, который был у друга Майкла Рамачиотти, сотрудника Apple Итана Липника. По данным Apple, Проссер и Рамачиотти договорились получить доступ к смартфону Липника. Они узнали его пароль и время, когда он будет отсутствовать. Сообщается, что Проссер даже предлагал Рамачиотти деньги за помощь в доступе к тестовому iPhone.

Apple утверждает, что Рамачиотти позвонил Проссеру по FaceTime с iPhone Липника и показал iOS 26. После этого Проссер поделился этими видео и использовал их для создания своих рендеров ОС. На смартфоне Липника хранилось «значительное количество другой секретной информации Apple, которая еще не была публично раскрыта».

Apple не знает, сколько из этой информации попало к Проссеру и Рамачиотти. В связи с этим компания потребовала запретить дальнейшее ее раскрытие и возместить ущерб. Липника уже уволили, а Проссер в соцсетях заявил, что он «не знал о происходящей ситуации» и «с нетерпением ждет возможности поговорить с Apple об этом».

Напомним, ранее Проссер выпустил несколько видео, где показал, как может выглядеть iOS 26. В частности, он продемонстрировал обновленные приложения «Камера» и «Сообщения», а также новый дизайн Liquid Glass. Многие детали оказались верными.