Capcom готовит выход VR-версию Resident Evil 4

Компания Capcom совместно с Armature Studio адаптирует Resident Evil 4 под очки виртуальной реальности Oculus Quest 2. Для этого в игру добавят новые элементы, которых не было в оригинале.

Как ожидается, новые подробности станут известны уже 21 апреля на мероприятии Oculus Gaming Showcase.

При этом любопытно, что оригинальная игра 2005 года представляет собой шутер от третьего лица, тогда как в VR-очках логичнее было бы использовать вид только от первого лица.

Отметим, что в 2017 году на PlayStation VR вышла «Resident Evil 7», которая по сей день остаётся одной из лучших игр платформы Sony.