Больше никакой «шайбы»: дизайн OPPO Find X9 раскрыт за месяц до презентации

OPPO решила отказаться от привычного круглого блока камер в своих смартфонах серии Find X9. Авторитетный инсайдер Digital Chat Station опубликовал пресс-фото базовой модели.

На смену «шайбе» пришел прямоугольный модуль в верхнем левом углу корпуса. На опубликованном изображении OPPO Find X9 выполнен в спокойном титаново-сером цвете.

По словам инсайдера, камеры получили заметное улучшение по сравнению с прошлым поколением. Кроме того, в устройстве появится спектральный сенсор Danxia, такой же, как у флагманской модели Find X8 Ultra.

Официальный анонс линейки OPPO Find X9 ожидается в начале октября.