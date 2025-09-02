Больше никакой «шайбы»: дизайн OPPO Find X9 раскрыт за месяц до презентации | The GEEK
Больше никакой «шайбы»: дизайн OPPO Find X9 раскрыт за месяц до презентации

Камеры будут заметно лучше.

OPPO решила отказаться от привычного круглого блока камер в своих смартфонах серии Find X9. Авторитетный инсайдер Digital Chat Station опубликовал пресс-фото базовой модели.

oppo-find-x9

На смену «шайбе» пришел прямоугольный модуль в верхнем левом углу корпуса. На опубликованном изображении OPPO Find X9 выполнен в спокойном титаново-сером цвете.

По словам инсайдера, камеры получили заметное улучшение по сравнению с прошлым поколением. Кроме того, в устройстве появится спектральный сенсор Danxia, такой же, как у флагманской модели Find X8 Ultra.

Официальный анонс линейки OPPO Find X9 ожидается в начале октября.

id·209421·20250902_0745
Анатолий Почивалов

Анатолий Почивалов

С проницательным взглядом на инновации поднимаю важные вопросы и исследую потенциал нашего технологического будущего.
OPPO Find X9 Ultra получит новую зум-камеру

