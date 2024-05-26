Bloomberg: в iOS 18 появится создание эмодзи с помощью ИИ

Через две недели на конференции WWDC 2024 мы наконец-то сможем посмотреть на iOS 18, в которой немалую роль сыграют функции искусственного интеллекта. По мнению Марка Гурмана из Bloomberg, они будут использованы не только для уведомлений, фотографий и заметок, но и для генерации пользовательских эмодзи.

«Одной из особенностей iOS 18 станет генеративный ИИ для эмодзи. Apple разрабатывает ПО, которое будет генерировать пользовательские смайлы на лету, основываясь на написанных сообщениях. Это значит, что каталог вариантов реакций расширится, и у нас появятся эмодзи на любые случаи» Марк Гурман

Напомним, что Apple добавляет новые смайлы с обновлением iOS. Так было совсем недавно — в марте 2024 с релизом 17.4.