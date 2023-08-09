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«Барби» победила «Оппенгеймера» на пиратских площадках

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Валентин Снежин сегодня в 01:03

Компания Peer Trace, специализирующаяся на анализе данных о скачиваниях контента, поделилась интересной статистикой относительно двух киноновинок – “Барби” и “Оппенгеймер”. По результатам анализа зрители явно отдали предпочтение фильму “Барби”.

В период наивысшей активности количество скачиваний и распространений на торрентах картины “Барби” достигло впечатляющих 8 тысяч, в то время как у “Оппенгеймера” этот показатель составил 4 тысячи.

В России сразу после премьеры фильм “Оппенгеймер” показал лидерские позиции, однако позднее “Барби” его опередила и обошла. Интересно и то, что фильм “Барби”, оказался наиболее популярным в Бразилии, тогда как “Оппенгеймер”, получил высокую популярность в Индии.

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Источник:
Коммерсант
Валентин Снежин

Валентин Снежин

Редактор. Зависимая от гаджетов и кофеина форма жизни. Пишу горячие новости и разбираю сложные темы.

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