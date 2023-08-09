«Барби» победила «Оппенгеймера» на пиратских площадках

Компания Peer Trace, специализирующаяся на анализе данных о скачиваниях контента, поделилась интересной статистикой относительно двух киноновинок – “Барби” и “Оппенгеймер”. По результатам анализа зрители явно отдали предпочтение фильму “Барби”.

В период наивысшей активности количество скачиваний и распространений на торрентах картины “Барби” достигло впечатляющих 8 тысяч, в то время как у “Оппенгеймера” этот показатель составил 4 тысячи.

В России сразу после премьеры фильм “Оппенгеймер” показал лидерские позиции, однако позднее “Барби” его опередила и обошла. Интересно и то, что фильм “Барби”, оказался наиболее популярным в Бразилии, тогда как “Оппенгеймер”, получил высокую популярность в Индии.