Apple желает конкурировать с PlayStation 5 и Xbox

Компания Apple известна не только своей продукцией, но и сервисами, которых сейчас становится все больше. И это неспроста, ведь подобные сервисы приносят компании все больше и больше прибыли. Не обошли стороной купертиновцы и игровую индустрию. Так, в прошлом году засветился Apple Arcade – игровой сервис, который имеет в своем арсенале эксклюзивные игры. Также геймеры выделяют наличие необычных и качественных игр. В общем, все идет, как по накатанной.

И это не удивительно, ведь компания зашла в эту индустрию в самый нужный момент, когда большинство людей остаются дома ввиду пандемии. И говорить о том, что Apple больше некуда двигаться, вряд ли стоит. И это подтверждают слухи, что представители компании изъявляют желание внедрить в свой сервис игры другого порядка. Скорее всего, речь идет об играх, которые можно будет сопоставить с топовыми проектами, выходящими для ПК и игровых консолей.

Один из источников приводит в пример игру Legend of Zelda: Breath of the Wild. И если это действительно правда, то это очень хорошее начинание. Чуть позже появилось подтверждение, что это действительно можно считать правдой, так как в сервис Apple Arcade начали вкладывать значительные средства. Чем будет интересен этот сервис в будущем? По мнению многих экспертов, Apple Arcade станет очень требовательным для системных ресурсов, коими должен обладать пользователь. Пока речь идет о наличии SoC Apple A13 Bionic.

Такая оценка может показаться завышенной, но и здесь нашли преимущества. Во-первых, графика в играх будет наивысшего качества. Во-вторых, такие завышенные оценки платформы помогут пользователей толкать на более частое обновление своих девайсов. А вообще, такое решение от Apple способно заинтересовать даже хардкорных геймеров.