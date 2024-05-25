Apple запатентовала Digital Stone — универсальный пульт для Vision Pro

Бюро по знакам и патентам США представило новое изобретение Apple под названием «Digital Stone» или «Цифровой камень» — некое небольшое устройство для работы с гарнитурой Vision Pro.

Судя по описанию, оно предложит возможности отслеживания местоположения и тактильной обратной связи. И будет представлять из себя нечто с сенсорным дисплеем, динамиками и встроенным микрофоном.

Функционал «Цифрового камня» кажется довольно многогранным. Его можно использовать в качестве голосового помощника или в роли пульта дистанционного управления для колонок и освещения. Интересно также, что устройство сможет подключаться к электронике.

Полный набор функций на данный момент неясен, но патент намекает на универсальный и даже революционный инструмент. Для упомянутой гарнитуры Vision Pro он вообще сможет выступать в качестве маркера или «якоря» в дополненной реальности.