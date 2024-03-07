Apple рассматривала возможность создания Apple Car в партнерстве с Mercedes, Ford и BMW

Марк Гурман и Дрейк Беннетт из Bloomberg раскрыли детали работы Apple над проектом своего электромобиля под кодовым названием «Титан».

Прототип автомобиля напоминал белый минивэн с округлыми формами, полностью прозрачной крышей, автоматическими раздвижными дверьми и белыми шинами. Его спроектировали для комфортного размещения четырех человек, вдохновившись классическим микроавтобусом Volkswagen.

Планировалось, что автомобиль появится на рынке примерно через пять лет разработки с огромным экраном, мощной аудиосистемой и стеклами с меняющейся тонировкой. В салоне предусматривались кресла, сравнимые по комфорту с частными джетами.

Изначально Apple намеревалась приобрести Tesla для работы над проектом на уже существующей платформе. Позже планы изменились. В частности, компания рассматривала варианты сотрудничества или покупки таких брендов как Mercedes-Benz, BMW, Ford, Volkswagen и McLaren.

В ходе переговоров с Mercedes-Benz обсуждалось, что немецкий производитель займется производством Apple Car, в то время как их собственные модели могли бы оснащаться беспилотной технологией и интерфейсом Apple. Сотрудничества так и не случилось, так как купертиновцы пришли к выводу, что способны самостоятельно построить автомобиль.

Однако, как мы знаем, Apple не рассчитала силы и закрыла проект. Некоторых сотрудников, работавших над Apple Car, перевели в подразделение искусственного интеллекта, а некоторые ушли в разработку ПО. Однако часть команды сразу же осталась без работы.