Apple пригрозила инсайдеру судом. Больше он не будет публиковать утечки

Авторитетный инсайдер Kang опубликовал пост в китайской соцсети Weibo о том, что с ним связались юристы Apple и предупредили, чтобы он больше не размещал информацию о будущих продуктах корпорации. В компании считают, что его деятельность вводит покупателей в заблуждение, а также подрывает конкуренцию на рынке.

Сам инсайдер отметил, что размещает только предположения и не занимается продажей информации о продуктах Apple. Но он всё равно удалил некоторые публикации и предупредил коллег, что если они не хотят проблем, то пускай ведут себя более сдержано.

Стоит заметить, что информация от инсайдера Kang практически всегда верна в 96% случаев. Аналогичное предупреждение от Apple на днях получил дизайнер под ником Concept Creator, который выпустил точный рендер AirPods Max до их официального релиза.

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