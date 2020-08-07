Apple подала в суд на компанию с грушей на логотипе

Очередной спорный момент от Apple. В этот раз корпорация подала в суд на компанию Prepear, которая использует в логотипе плоскую грушу. По их мнению, такой логотип сильно похож на надкусанное яблоко с листком и может вызвать путаницу у потребителя в брендах.

Всё началось с того, как компания Super Healthy Kids попробовала зарегистрировать торговую марку Prepear и логотип с зеленой грушей. Компания выпускает приложения в AppStore и Google Play с рецептами здорового питания.

Торговая марка Apple известна и узнаваема, что сходство с торговой маркой компании Prepear скрывает любые различия и заставляет обычного потребителя поверить в то, что заявитель связан с Apple или одобрен ею. Говорится в иске Apple

Кроме того, Apple объясняет, что владеет множеством программных продуктов, которые связаны со здоровьем и правильным питанием. Поэтому такое сходство может повлиять на выбор потребителя.

В инстаграме совладелец компании Prepear Натали Монсон рассказала, что они не хотят запутать пользователей и как-либо ассоциироваться с Apple. Она хочет выступить против позиции корпорации, которая пытается бороться с малым бизнесом.

Другой совладелец Prepear Рассел Монсон создал петицию на change.org с призывом «защитить Грушу от Яблока» и дать право другим компаниях использовать фрукты в логотипах. Под петицией уже подписалось 20 тысяч человек.