Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Новости

Apple подала в суд на компанию с грушей на логотипе

Очередной спорный момент от Apple. В этот раз корпорация подала в суд на компанию Prepear, которая использует в логотипе плоскую грушу. По их мнению, такой логотип сильно похож на надкусанное яблоко с листком и может вызвать путаницу у потребителя в брендах.

Всё началось с того, как компания Super Healthy Kids попробовала зарегистрировать торговую марку Prepear и логотип с зеленой грушей. Компания выпускает приложения в AppStore и Google Play с рецептами здорового питания.

Торговая марка Apple известна и узнаваема, что сходство с торговой маркой компании Prepear скрывает любые различия и заставляет обычного потребителя поверить в то, что заявитель связан с Apple или одобрен ею.

Говорится в иске Apple

Кроме того, Apple объясняет, что владеет множеством программных продуктов, которые связаны со здоровьем и правильным питанием. Поэтому такое сходство может повлиять на выбор потребителя.

View this post on Instagram

Dear Instagram Friends- I NEED YOUR HELP! I know there are a lot of heavy things going on in the world right now, and this is nothing in comparison, but I need your help in a situation that is affecting me, my family, and my coworkers. Please help! Many of you know that I started a business called Prepear almost 5 years ago. It is an app that you can store all your recipes in one place, plan your meals, make grocery lists, and get your groceries delivered all in one place. Recently @apple yes, The trillion dollar Apple, has decided to oppose and go after our small business’ trademark saying our pear logo is too close to their apple logo and supposedly hurts their brand? This is a big blow to us at Prepear. To fight this it will cost tens of thousands of dollars. The CRAZY thing is that Apple has done this to dozens of other other small business fruit logo companies, and many have chosen to abandon their logo, or close doors. While the rest of the world is going out of their way to help small businesses during this pandemic, Apple has chosen to go after our small business. I’m not trying to get anyone to stop using or buying Apple products. I feel a moral obligation to take a stand against Apple's aggressive legal action against small businesses and fight for the right to keep our logo. We are defending ourselves against Apple not only to keep our logo, but to send a message to big tech companies that bullying small businesses has consequences. HOW YOU CAN HELP: 1 Sign the petition (link in my bio or in my stories) 2 Share that same link on Facebook, Instagram, Twitter, etc. http://chng.it/QPd2mRYW #savethepearfromapple

A post shared by Healthy Kids Recipes•Routines (@superhealthykids) on

В инстаграме совладелец компании Prepear Натали Монсон рассказала, что они не хотят запутать пользователей и как-либо ассоциироваться с Apple. Она хочет выступить против позиции корпорации, которая пытается бороться с малым бизнесом.

Другой совладелец Prepear Рассел Монсон создал петицию на change.org с призывом «защитить Грушу от Яблока» и дать право другим компаниях использовать фрукты в логотипах. Под петицией уже подписалось 20 тысяч человек.

Подпишитесь на The GEEK в Вконтакте
Подписаться
Уведомление о
0 Комментарий
Inline Feedbacks
View all comments

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить