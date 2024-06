Анонсирована «золотая» консоль Nintendo Switch Lite в стиле The Legend of Zelda

Nintendo анонсировала специальное издание своей портативной консоли Switch Lite под названием Hyrule Edition. Его приурочили к выходу игры The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom на Switch.

«Золотая» консоль может стать одной из самых привлекательных эксклюзивных Switch Lite благодаря своему элегантному дизайну и гербу Hylian на задней стороне.

Кроме того, комплект поставки Switch Lite: Hyrule Edition включает в себя 12-месячную подписку на Nintendo Switch Online.

На данный момент предзаказы на Switch Lite: Hyrule Edition сильно ограничены. В Великобритании цена стартует от £209, а в США, ЕС и Японии все доступные для предзаказа экземпляры уже распроданы. Релиз консоли состоится одновременно с выходом игры 26 сентября.