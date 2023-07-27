Анонсирован выпуск сиквела «Черепашки-ниндзя: Мутантский разгром»

Paramount Pictures анонсировала выпуск сиквела анимационного фильма «Черепашки-ниндзя: Мутантский разгром», который пока ещё не вышел на экраны. Помимо сиквела, студия также анонсировала сериал из двух сезонов, который будет выпущен на стриминговом сервисе Paramount+ и служить сюжетным «мостиком» между первой и второй частью фильма.

Все оригинальные члены команды, которые работали над «Мутантским разгромом», вернутся для производства обоих проектов и озвучивания ролей персонажей. На данный момент даты выхода сиквела и сериала не уточняются.

Премьера первой части анимационного фильма «Черепашки-ниндзя: Мутантский разгром» запланирована на 2 августа.

К скорому выходу подготовила и Microsoft. Она анонсировала геймпады для Xbox с запахом пиццы.