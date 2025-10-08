Анонс Sennheiser HDB 630 — наушники для аудиофилов с автономностью до 60 часов | The GEEK
close
Новости

Анонс Sennheiser HDB 630 — наушники для аудиофилов с автономностью до 60 часов

Производитель обещает бескомпромиссное звучание в любых условиях.

Sennheiser представила новые беспроводные наушники HDB 630. Модель создана для аудиофилов, которые не готовы идти на компромиссы, хотят сохранить высокий уровень качества звука и наслаждаться им где угодно, отмечают в компании.

За звук в Sennheiser HDB 630 отвечают специально разработанные 42-миллиметровые динамики. Корпус новинки создан на базе популярной модели MOMENTUM 4, но акустическая система была полностью переработана.

Sennheiser HDB 630 можно использовать как с проводом (через USB-C или стандартный 3.5 мм разъем), так и без него. Наушники также оснащены адаптивной системой шумоподавления (ANC) и режимом прозрачности.

Одной из особенностей модели стал небольшой USB-C передатчик (донгл), который идет в комплекте с устройством. Он позволяет передавать аудио высокого качества (aptX Adaptive) со смартфона или компьютера, который его не поддерживает.

Еще одна фишка HDB 630 — высокая автономность. На одном полном заряде наушники способны проработать до 60 часов. При этом 10 минут быстрой зарядки обеспечивают до 7 часов прослушивания музыки.

Кроме того, в фирменном приложении Smart Control Plus появился новый параметрический эквалайзер. Он позволяет тонко настраивать звук, меняя любые частоты на свой вкус. А новая функция Crossfeed немного смешивает левый и правый каналы, что делает звук более объемным.

Наушники Sennheiser HDB 630 доступны для предзаказа с 8 октября по цене €499.90 / $499.95. Отправка заказов начнется 21 октября.

id·212128·20251008_1850
Анатолий Почивалов

Анатолий Почивалов

С проницательным взглядом на инновации поднимаю важные вопросы и исследую потенциал нашего технологического будущего.
Apple выпустила новую прошивку для AirPods Pro 3, AirPods Pro 2 и AirPods 4
Наушники HUAWEI FreeBuds 7i с умным шумоподавлением вышли в России
Apple выпустила наушники Beats Solo Buds, Studio Pro и Solo 4 в эксклюзивных цветах
Продажи наушников HUAWEI FreeBuds SE 4 ANC стартовали в России
Apple встроила в AirPods Pro 3 чип U2
Nothing показала дизайн новых наушников Ear (3)
Предзаказы на новые Apple Watch и AirPods Pro 3 начали принимать в России
Наушники Nothing Ear (3) получили дату выхода
HUAWEI представила наушники FreeBuds 7i с умным шумоподавлением
AirPods Pro 3 получат датчики для мониторинга пульса и температуры тела

Комментарии в Телеграм

Тренд

Последние обзоры

Смотреть все

  1. Обзор Acer Aspire 3 17: сосредоточен на деле

    Обзоры

  2. Обзор HUAWEI Pura 80 Ultra: месяц с флагманом, который обошел конкурентов в камерах

    Обзоры

  3. Обзор Huawei Watch 5 спустя месяц: оставь смартфон дома, звони с часов

    Обзоры

  4. Обзор кресла ZONE 51 FREELANCER Z9: эргономика, массаж и подогрев

    Обзоры

  5. Обзор моноблока AOPEN WA272: универсальный рабочий инструмент для дома и офиса

    Обзоры

  6. Обзор Samsung Galaxy Z Fold 7: больше, тоньше, удобнее. Но стоит ли покупать?

    Обзоры
Смотреть все обзоры