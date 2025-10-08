Анонс Sennheiser HDB 630 — наушники для аудиофилов с автономностью до 60 часов

Sennheiser представила новые беспроводные наушники HDB 630. Модель создана для аудиофилов, которые не готовы идти на компромиссы, хотят сохранить высокий уровень качества звука и наслаждаться им где угодно, отмечают в компании.

За звук в Sennheiser HDB 630 отвечают специально разработанные 42-миллиметровые динамики. Корпус новинки создан на базе популярной модели MOMENTUM 4, но акустическая система была полностью переработана.

Sennheiser HDB 630 можно использовать как с проводом (через USB-C или стандартный 3.5 мм разъем), так и без него. Наушники также оснащены адаптивной системой шумоподавления (ANC) и режимом прозрачности.

Одной из особенностей модели стал небольшой USB-C передатчик (донгл), который идет в комплекте с устройством. Он позволяет передавать аудио высокого качества (aptX Adaptive) со смартфона или компьютера, который его не поддерживает.

Еще одна фишка HDB 630 — высокая автономность. На одном полном заряде наушники способны проработать до 60 часов. При этом 10 минут быстрой зарядки обеспечивают до 7 часов прослушивания музыки.

Кроме того, в фирменном приложении Smart Control Plus появился новый параметрический эквалайзер. Он позволяет тонко настраивать звук, меняя любые частоты на свой вкус. А новая функция Crossfeed немного смешивает левый и правый каналы, что делает звук более объемным.

Наушники Sennheiser HDB 630 доступны для предзаказа с 8 октября по цене €499.90 / $499.95. Отправка заказов начнется 21 октября.