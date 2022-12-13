Алиса появилась на главной странице Яндекса

Голосовой ассистент Алиса теперь доступен на главной странице Яндекса. Он работает во всех браузерах для ПК и смартфонов, а для его запуска требуется дать разрешение на активацию микрофона.

Функционал Алисы позволяет запустить свой плейлист в сервисе Музыка (при наличии подписки Плюс), поддержать разговор на любые темы, вызвать такси, найти нужную информацию или проложить маршрут до любой нужной точки.

По словам представителей «Яндекса», в будущем браузерная Алиса сможет синхронизироваться с аккаунтом пользователя, что позволит ей составлять список покупок или ставить напоминания. Всё это будет показываться на смартфоне или на экране компьютера.