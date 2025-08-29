«Айфон проиграл»: Xiaomi высмеяла Apple и Samsung в индийской рекламе

Apple и Samsung потребовали от Xiaomi прекратить рекламную кампанию в Индии, где китайский бренд напрямую сравнивает свои устройства с конкурентами.

В газетах и соцсетях по всей стране появились агрессивные баннеры. На первой полосе The Economic Times был опубликован разворот с заголовком «Думаете иначе? Правильно делаете», где сравнивались Xiaomi Pad 7 и iPad Pro.

В соцсетях распространяются посты с сопоставлением камер iPhone 16 Pro Max и Xiaomi 15 Ultra — и, по задумке авторов рекламы, смартфон Apple очевидно уступает.

Apple и Samsung заявили, что подобная реклама носит «уничижительный характер» и выходит за рамки честной конкуренции. Обе компании пригрозили подать в суд, если Xiaomi не свернёт кампанию.

В Индии законодательство допускает прямые сравнения в рекламе, но только при условии, что они основаны на проверяемых фактах, а не на насмешках или эмоциональной критике.