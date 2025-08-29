«Айфон проиграл»: Xiaomi высмеяла Apple и Samsung в индийской рекламе | The GEEK
close
Новости

«Айфон проиграл»: Xiaomi высмеяла Apple и Samsung в индийской рекламе

Китайский бренд запустил агрессивную кампанию в Индии. Apple и Samsung обвинили китайцев в нечестной конкуренции и пригрозили исками.
Фото аватара
Вадим Майков сегодня в 18:13

Apple и Samsung потребовали от Xiaomi прекратить рекламную кампанию в Индии, где китайский бренд напрямую сравнивает свои устройства с конкурентами.

В газетах и соцсетях по всей стране появились агрессивные баннеры. На первой полосе The Economic Times был опубликован разворот с заголовком «Думаете иначе? Правильно делаете», где сравнивались Xiaomi Pad 7 и iPad Pro.

В соцсетях распространяются посты с сопоставлением камер iPhone 16 Pro Max и Xiaomi 15 Ultra — и, по задумке авторов рекламы, смартфон Apple очевидно уступает.

Apple и Samsung заявили, что подобная реклама носит «уничижительный характер» и выходит за рамки честной конкуренции. Обе компании пригрозили подать в суд, если Xiaomi не свернёт кампанию.

В Индии законодательство допускает прямые сравнения в рекламе, но только при условии, что они основаны на проверяемых фактах, а не на насмешках или эмоциональной критике.

id·209083·20250829_1813
Список устройств Xiaomi, Redmi и Poco, которые обновятся до HyperOS 3 на Android 16
Раскрыты цены на всю линейку iPhone 17
Apple снимет с продажи четыре смартфона после презентации iPhone 17
Список устройств Xiaomi и Redmi, которые получат открытую бету HyperOS 3 на Android 16
Xiaomi представила HyperOS 3 на Android 16: что нового
Samsung приглашает на сентябрьскую презентацию Galaxy: что покажут
Российские магазины начали предупреждать об iPhone и iPad без RuStore
Samsung Galaxy S25 FE полностью раскрыт до официального анонса
Официально: презентация Apple iPhone 17 состоится 9 сентября
Обзор Xiaomi Buds 5 Pro Wi-Fi: тройная акустика и звук через Wi-Fi
Samsung готова предустанавливать мессенджер Max в России
Xiaomi выпустила недорогой Redmi Note 15R с батареей 7000 мАч
Новые Samsung Galaxy Z Fold 7 и Z Flip 7 подешевели в России почти на 25%
Запечатанный iPod 2001 года продали за рекордные $40 тысяч
Apple подала в суд на бывшего сотрудника за передачу коммерческой тайны OPPO
RuStore на iPhone может появиться до конца года, но не к срокам закона
Xiaomi представила смартфоны Redmi Note 15, Note 15 Pro и Note 15 Pro+
Продажи бюджетного POCO M7 стартовали в России
Фото новых чехлов TechWoven для iPhone 17 Pro появились в сети
Прощай, тряпка! Чехлы для iPhone 17 будут прочнее, но без премиального шика

Комментарии в Telegram

Подборки

Обзоры на The GEEK