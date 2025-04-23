Новости

Acer выпустила в России 45-дюймовый игровой монитор Predator X45 с изогнутым экраном

Новинка получила безрамочный дизайн, частоту обновления 240 Гц и минимальную задержку 0,01 мс.

Acer выпустила в России игровой монитор премиального класса Predator X45 с изогнутым 45-дюймовым OLED-экраном. Ключевыми фишками модели стали минималистичный безрамочный дизайн, частота обновления 240 Гц, минимальная задержка 0,01 мс, а также высокая яркость и реалистичная цветопередача.

Характеристики Predator X45 (BMIIPHUZX)

Acer выпустила в России игровой монитор Predator X45 с изогнутым 45-дюймовым экраном
  • Диагональ: 44,5 дюймов
  • Тип матрицы: OLED
  • Разрешение: 3440×1440
  • Радиус изгиба: 800R
  • Частота обновления: 240 Гц
  • Время отклика: 0,01 мс
  • Пиковая яркость: 1300 кд/м²
  • Цветовой охват: 99% DCI-P3
  • Поддержка: AMD FreeSync Premium и NVIDIA G-SYNC
  • Звук: встроенные динамики (2х5 Вт)
  • Интерфейсы: HDMI 2.0, DisplayPort 1.4
  • Прочее: разъем VESA 200×100, 2×HDMI 2.0, DisplayPort 1.4, USB-C с подачей питания до 90 Вт, разъем для наушников 3,5 мм, 2×USB-A (3.2), USB-B с поддержкой функции KVM

«Хищник» получил минималистичный дизайн и достаточно тонкую подставку. Она позволяет регулировать положение монитора по высоте до 110 миллиметров, изменять угол наклона в пределах от -5 до +15 градусов, а также поворачивать экран вправо и влево на 15 градусов. При необходимости монитор можно закрепить на кронштейн или настенное крепление с помощью VESA 200×100 мм.

Acer выпустила в России игровой монитор Predator X45 с изогнутым 45-дюймовым экраном
Acer выпустила в России игровой монитор Predator X45 с изогнутым 45-дюймовым экраном

Acer Predator X45 уже доступен для покупки в российских магазинах электроники по цене от 207 999 рублей.

Теги: 
Источник:
The GEEK
Анатолий Почивалов

Анатолий Почивалов

С проницательным взглядом на инновации поднимаю важные вопросы и исследую потенциал нашего технологического будущего.
Подборки

Больше в Telegram

Подпишись в один клик

Сейчас на главной

Acer выпустила в России 45-дюймовый игровой монитор Predator X45 с изогнутым экраном
сегодня в 15:50
Инсайдер: ремастер The Elder Scrolls IV: Oblivion портируют на Nintendo Switch 2
сегодня в 15:20
Представлен Honor GT Pro — доступный игровой смартфон на Snapdragon 8 Elite LV
сегодня в 12:18
TECNO представила в России ноутбук MEGABOOK K15S — сбалансированную модель с автономностью до 17,5 часов
сегодня в 11:56
Слух: iPhone 17e выйдет в конце мая 2026 года
сегодня в 11:52
Новые GPT-o4 mini и o3 оставляют скрытые водяные знаки в сгенерированных текстах
сегодня в 11:24
Lamborghini представила гибридный суперкар Temerario с V8 и тремя электромоторами
сегодня в 10:37
Tesla приостановила производство робота Optimus из-за отказа Китая продавать редкоземельные металлы
сегодня в 10:24
Zeekr 9X: представлен самый мощный и быстрый гибридный внедорожник в мире
сегодня в 10:19
Илон Маск сократит участие в администрации Трампа на фоне падения прибыли Tesla
сегодня в 09:23

Обзоры на The GEEK