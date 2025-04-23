Acer выпустила в России 45-дюймовый игровой монитор Predator X45 с изогнутым экраном

Acer выпустила в России игровой монитор премиального класса Predator X45 с изогнутым 45-дюймовым OLED-экраном. Ключевыми фишками модели стали минималистичный безрамочный дизайн, частота обновления 240 Гц, минимальная задержка 0,01 мс, а также высокая яркость и реалистичная цветопередача.
Характеристики Predator X45 (BMIIPHUZX)
- Диагональ: 44,5 дюймов
- Тип матрицы: OLED
- Разрешение: 3440×1440
- Радиус изгиба: 800R
- Частота обновления: 240 Гц
- Время отклика: 0,01 мс
- Пиковая яркость: 1300 кд/м²
- Цветовой охват: 99% DCI-P3
- Поддержка: AMD FreeSync Premium и NVIDIA G-SYNC
- Звук: встроенные динамики (2х5 Вт)
- Интерфейсы: HDMI 2.0, DisplayPort 1.4
- Прочее: разъем VESA 200×100, 2×HDMI 2.0, DisplayPort 1.4, USB-C с подачей питания до 90 Вт, разъем для наушников 3,5 мм, 2×USB-A (3.2), USB-B с поддержкой функции KVM
«Хищник» получил минималистичный дизайн и достаточно тонкую подставку. Она позволяет регулировать положение монитора по высоте до 110 миллиметров, изменять угол наклона в пределах от -5 до +15 градусов, а также поворачивать экран вправо и влево на 15 градусов. При необходимости монитор можно закрепить на кронштейн или настенное крепление с помощью VESA 200×100 мм.
Acer Predator X45 уже доступен для покупки в российских магазинах электроники по цене от 207 999 рублей.