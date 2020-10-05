5 отличных бюджетных смартфонов до 7 000 рублей

Сейчас на рынке такой огромный выбор смартфонов, что затеряться в этом море проще-простого. Но каждый пользователь выбирает девайс именно исходя из своих интересов. Для кого-то важен дисплей, для кого-то быстродействие, а некоторые гонятся за необычным дизайном. Мы же в свою очередь рассмотрим список смартфонов, которые можно приобрести, не переплачивая выше 7 000 рублей. Причем в нашем списке будут устройства, которые уверенно отрабатывают свой небольшой ценник.

Samsung Galaxy A01

Первым в списке идет смартфон от корейского производителя – Samsung. Модель получилась до безумия простой, она хорошо подходит как для детей, так и для бабушек и дедушек. Дисплей во весь экран делает хорошо читаемым текст, громкий динамик и довольно неплохая основная камера.

Да, может смартфон не самый быстрый и не с топовыми характеристиками, но для самых не притязательных – Samsung Galaxy A01, один из лучших вариантов.

Плюсы Дисплей на весь экран

Небольшой вес и габариты

Неплохого качества динамик Минусы Не самый быстрый

Мало встроенной памяти

Емкость аккумулятора

Сколько стоит: 6 990 руб.

Где купить: М.Видео, МТС, Связной, Эльдорадо

ZTE Blade V10 Vita 3/64GB

В нашем списке это один из лучших вариантов для повседневной работы. Перед нами предстает хоть и не флагман индустрии смартфонов, но компания, которая постоянно радует нас классными моделями. Вот и на этот раз ZTE Blade V10 Vita 3/64GB заслужил особого внимания. Отдельно стоит отметить количество памяти.

Судите сами, 3 ГБ ОЗУ+64 ГБ ПЗУ за такие деньги, можно только желать. А если сюда еще добавить отсутствие постороннего софта и наличие модуля NFC, так это чуть ли не лучший выбор за такие деньги.

Плюсы Большой объем памяти

Отсутствие стороннего софта

Наличие модуля NFC Минусы Небольшой аккумулятор

Не лучшая камера

Нестабильная работа с Wi-Fi

Сколько стоит: 6 990 руб.

Где купить: OZON, Ситилинк

HUAWEI Y5p

Еще один повседневный трудяга – смартфон от специалистов из Huawei. По отзывам тех, кто постоянно работает со смартфоном, он неплохо справляется со всеми функциями, присущим современным устройствам. Единственно, с чем сложно смириться, так это отсутствие Google-сервисов. Встроенной памяти хватает для установки множества приложений и хранения самых памятных фотографий. К тому же этот аппарат работает на уже предустановленной версии Android 10.

Плюсы Android 10

Встроенная память 32 ГБ

Поддержка двух сим-карт Минусы Отсутствие Google-сервисов

Небольшой объем оперативной памяти

Не самая лучшая камера

Сколько стоит: 6 990 руб.

Где купить: М.Видео, Эльдорадо, Ситилинк, МТС

OPPO A1k

Для тех, кому важна автономность, лучшего варианта за такие деньги найти трудно. Аккумулятор, емкостью 4 000 мАч., сейчас устанавливается во все смартфоны среднебюджетного класса, но перед нами дешевый девайс. Однако, не только в этом позитивные стороны Oppo Ak1. Он также неплохо справляется с работой в интернете и даже некоторыми играми.

Плюсы Емкий аккумулятор

32 ГБ встроенной памяти

Шустрый бюджетник Минусы Мало оперативной памяти

Не лучшая камера

Не самая высокая яркость дисплея

Сколько стоит: 6 999 руб.

Где купить: Эльдорадо, М.Видео, МТС

HONOR 9S

Как можно видеть, отсутствие Google-сервисов не особо повлияло на популярность смартфонов от Huawei. Многие с этим смирились и довольно успешно используют данную технику. К тому же самая свежая версия платформы Android делает работу даже с двумя гигабайтами оперативной памяти вполне комфортной. Также хочется выделить наличие 32 ГБ ПЗУ.

Плюсы Наличие предустановленной Android 10

32 ГБ ПЗУ

Неплохая оптимизация Минусы Отсутствие Google-сервисов

Малый объем ОЗУ

Отсутствие сканера отпечатков пальцев

Сколько стоит: 6 280 руб.

Где купить: МТС, Связной, М.Видео, Ситилинк, Эльдорадо

Пока это всё, что удалось найти по соотношению цены, качеству и производительности. Пишите в комментариях, какие смартфоны могли бы сюда попасть и также могут соперничать с ними.