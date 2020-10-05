5 отличных бюджетных смартфонов до 7 000 рублей

Сейчас на рынке такой огромный выбор смартфонов, что затеряться в этом море проще-простого. Но каждый пользователь выбирает девайс именно исходя из своих интересов. Для кого-то важен дисплей, для кого-то быстродействие, а некоторые гонятся за необычным дизайном. Мы же в свою очередь рассмотрим список смартфонов, которые можно приобрести, не переплачивая выше 7 000 рублей. Причем в нашем списке будут устройства, которые уверенно отрабатывают свой небольшой ценник.
Samsung Galaxy A01
Первым в списке идет смартфон от корейского производителя – Samsung. Модель получилась до безумия простой, она хорошо подходит как для детей, так и для бабушек и дедушек. Дисплей во весь экран делает хорошо читаемым текст, громкий динамик и довольно неплохая основная камера.
Да, может смартфон не самый быстрый и не с топовыми характеристиками, но для самых не притязательных – Samsung Galaxy A01, один из лучших вариантов.
Плюсы
- Дисплей на весь экран
- Небольшой вес и габариты
- Неплохого качества динамик
Минусы
- Не самый быстрый
- Мало встроенной памяти
- Емкость аккумулятора
Сколько стоит: 6 990 руб.
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ZTE Blade V10 Vita 3/64GB
В нашем списке это один из лучших вариантов для повседневной работы. Перед нами предстает хоть и не флагман индустрии смартфонов, но компания, которая постоянно радует нас классными моделями. Вот и на этот раз ZTE Blade V10 Vita 3/64GB заслужил особого внимания. Отдельно стоит отметить количество памяти.
Судите сами, 3 ГБ ОЗУ+64 ГБ ПЗУ за такие деньги, можно только желать. А если сюда еще добавить отсутствие постороннего софта и наличие модуля NFC, так это чуть ли не лучший выбор за такие деньги.
Плюсы
- Большой объем памяти
- Отсутствие стороннего софта
- Наличие модуля NFC
Минусы
- Небольшой аккумулятор
- Не лучшая камера
- Нестабильная работа с Wi-Fi
Сколько стоит: 6 990 руб.
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HUAWEI Y5p
Еще один повседневный трудяга – смартфон от специалистов из Huawei. По отзывам тех, кто постоянно работает со смартфоном, он неплохо справляется со всеми функциями, присущим современным устройствам. Единственно, с чем сложно смириться, так это отсутствие Google-сервисов. Встроенной памяти хватает для установки множества приложений и хранения самых памятных фотографий. К тому же этот аппарат работает на уже предустановленной версии Android 10.
Плюсы
- Android 10
- Встроенная память 32 ГБ
- Поддержка двух сим-карт
Минусы
- Отсутствие Google-сервисов
- Небольшой объем оперативной памяти
- Не самая лучшая камера
Сколько стоит: 6 990 руб.
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OPPO A1k
Для тех, кому важна автономность, лучшего варианта за такие деньги найти трудно. Аккумулятор, емкостью 4 000 мАч., сейчас устанавливается во все смартфоны среднебюджетного класса, но перед нами дешевый девайс. Однако, не только в этом позитивные стороны Oppo Ak1. Он также неплохо справляется с работой в интернете и даже некоторыми играми.
Плюсы
- Емкий аккумулятор
- 32 ГБ встроенной памяти
- Шустрый бюджетник
Минусы
- Мало оперативной памяти
- Не лучшая камера
- Не самая высокая яркость дисплея
Сколько стоит: 6 999 руб.
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HONOR 9S
Как можно видеть, отсутствие Google-сервисов не особо повлияло на популярность смартфонов от Huawei. Многие с этим смирились и довольно успешно используют данную технику. К тому же самая свежая версия платформы Android делает работу даже с двумя гигабайтами оперативной памяти вполне комфортной. Также хочется выделить наличие 32 ГБ ПЗУ.
Плюсы
- Наличие предустановленной Android 10
- 32 ГБ ПЗУ
- Неплохая оптимизация
Минусы
- Отсутствие Google-сервисов
- Малый объем ОЗУ
- Отсутствие сканера отпечатков пальцев
Сколько стоит: 6 280 руб.
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Пока это всё, что удалось найти по соотношению цены, качеству и производительности. Пишите в комментариях, какие смартфоны могли бы сюда попасть и также могут соперничать с ними.
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