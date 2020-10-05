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Подборка

5 отличных бюджетных смартфонов до 7 000 рублей

Сейчас на рынке такой огромный выбор смартфонов, что затеряться в этом море проще-простого. Но каждый пользователь выбирает девайс именно исходя из своих интересов. Для кого-то важен дисплей, для кого-то быстродействие, а некоторые гонятся за необычным дизайном. Мы же в свою очередь рассмотрим список смартфонов, которые можно приобрести, не переплачивая выше 7 000 рублей. Причем в нашем списке будут устройства, которые уверенно отрабатывают свой небольшой ценник.

Samsung Galaxy A01

  • Samsung Galaxy A01

Первым в списке идет смартфон от корейского производителя – Samsung. Модель получилась до безумия простой, она хорошо подходит как для детей, так и для бабушек и дедушек. Дисплей во весь экран делает хорошо читаемым текст, громкий динамик и довольно неплохая основная камера.

Да, может смартфон не самый быстрый и не с топовыми характеристиками, но для самых не притязательных – Samsung Galaxy A01, один из лучших вариантов.

Плюсы

  • Дисплей на весь экран
  • Небольшой вес и габариты
  • Неплохого качества динамик

Минусы

  • Не самый быстрый
  • Мало встроенной памяти
  • Емкость аккумулятора

Сколько стоит: 6 990 руб.
Где купить: М.Видео, МТС, Связной, Эльдорадо

ZTE Blade V10 Vita 3/64GB

  • 7 Zte Blade V10 Vita

В нашем списке это один из лучших вариантов для повседневной работы. Перед нами предстает хоть и не флагман индустрии смартфонов, но компания, которая постоянно радует нас классными моделями. Вот и на этот раз ZTE Blade V10 Vita 3/64GB заслужил особого внимания. Отдельно стоит отметить количество памяти.

Судите сами, 3 ГБ ОЗУ+64 ГБ ПЗУ за такие деньги, можно только желать. А если сюда еще добавить отсутствие постороннего софта и наличие модуля NFC, так это чуть ли не лучший выбор за такие деньги.

Плюсы

  • Большой объем памяти
  • Отсутствие стороннего софта
  • Наличие модуля NFC

Минусы

  • Небольшой аккумулятор
  • Не лучшая камера
  • Нестабильная работа с Wi-Fi

Сколько стоит: 6 990 руб.
Где купить: OZON, Ситилинк

HUAWEI Y5p

  • Huawei Y5p

Еще один повседневный трудяга – смартфон от специалистов из Huawei. По отзывам тех, кто постоянно работает со смартфоном, он неплохо справляется со всеми функциями, присущим современным устройствам. Единственно, с чем сложно смириться, так это отсутствие Google-сервисов. Встроенной памяти хватает для установки множества приложений и хранения самых памятных фотографий. К тому же этот аппарат работает на уже предустановленной версии Android 10.

Плюсы

  • Android 10
  • Встроенная память 32 ГБ
  • Поддержка двух сим-карт

Минусы

  • Отсутствие Google-сервисов
  • Небольшой объем оперативной памяти
  • Не самая лучшая камера

Сколько стоит: 6 990 руб.
Где купить: М.Видео, Эльдорадо, Ситилинк, МТС

OPPO A1k

  • Oppo A1k

Для тех, кому важна автономность, лучшего варианта за такие деньги найти трудно. Аккумулятор, емкостью 4 000 мАч., сейчас устанавливается во все смартфоны среднебюджетного класса, но перед нами дешевый девайс. Однако, не только в этом позитивные стороны Oppo Ak1. Он также неплохо справляется с работой в интернете и даже некоторыми играми.

Плюсы

  • Емкий аккумулятор
  • 32 ГБ встроенной памяти
  • Шустрый бюджетник

Минусы

  • Мало оперативной памяти
  • Не лучшая камера
  • Не самая высокая яркость дисплея

Сколько стоит: 6 999 руб.
Где купить: Эльдорадо, М.Видео, МТС

HONOR 9S

  • Honor 9s

Как можно видеть, отсутствие Google-сервисов не особо повлияло на популярность смартфонов от Huawei. Многие с этим смирились и довольно успешно используют данную технику. К тому же самая свежая версия платформы Android делает работу даже с двумя гигабайтами оперативной памяти вполне комфортной. Также хочется выделить наличие 32 ГБ ПЗУ.

Плюсы

  • Наличие предустановленной Android 10
  • 32 ГБ ПЗУ
  • Неплохая оптимизация

Минусы

  • Отсутствие Google-сервисов
  • Малый объем ОЗУ
  • Отсутствие сканера отпечатков пальцев

Сколько стоит: 6 280 руб.
Где купить: МТС, Связной, М.Видео, Ситилинк, Эльдорадо

Пока это всё, что удалось найти по соотношению цены, качеству и производительности. Пишите в комментариях, какие смартфоны могли бы сюда попасть и также могут соперничать с ними.

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