Выбираем телевизор: что нужно знать при покупке?

Покупая телевизор в новую квартиру или обновляя устаревшую технику, обратите внимание на несколько аспектов – так вы точно останетесь довольны выбранной моделью. Важно смотреть не только на размеры и производителя, но и внутренности устройства. Особенно важна матрица.

Выбираем размеры и разрешение

Определитесь с диагональю телевизора, выбрав модель, которая впишется в пространство, где его разместят. Выясните, на каком расстоянии вы будете смотреть телевизор. Например, телевизоры с диагональю до 32 дюймов подойдут, если зритель находится менее чем в 1.5 метрах от экрана, а с диагональю в диапазоне 40–45 дюймов – если расстояние до экрана составляет около 2 метров.

Второй важный аспект – разрешение экрана. Хотя самым распространенным форматом для телевизоров является Full HD с разрешением 1920×1080 пикселей, формат 4К Ultra HD с разрешением 3840×2160 пикселей становится все популярнее. Главное преимущество телевизоров 4K в том, что высокое разрешение делает картинку реалистичнее, а мелкие объекты (в том числе текст) детальнее, обеспечивая комфортный просмотр видео на больших 4K телевизорах даже с небольшого расстояния.

Разбираемся с типом матрицы

Существует три основных типа экранов: LED, OLED и QLED. Матрицы LED отличает повышенная энергоэффективность и возможность использовать в экранах любого размера, в то время как OLED-дисплеи могут похвастаться отличной цветопередачей и высокой четкостью картинки за счет высокой частоты обновления экрана.

Стоит отметить, что LED-телевизоры – следующий этап развития матриц, которые пришли на смену устаревшим ЖК-панелям. Вместо ламп для подсветки задействованы светодиоды. Они могут располагаться по краям панели или непосредственно за кристаллами.

Матрицы QLED пошли ещё дальше и используют технологию квантовых точек наноразмера, которые обеспечивают правильную яркость и глубину цвета, недоступную другим типам дисплеев. К тому же QLED-дисплеи защищены от эффекта выгорания пикселей, которому подвержена технология OLED. Сниженный коэффициент отражения QLED-дисплея делает просмотр комфортным под любым углом и позволяет использовать телевизор для демонстрации произведений искусства, когда он не используется для просмотра ТВ.

Дополнительные функции Smart TV

Конечно, современный телевизор – это гораздо больше, чем устройство для просмотра ТВ-каналов или игры в консоль. Технология Smart TV позволяет подключить телевизор к Wi-Fi и смотреть сериалы на таких платформах, как Netflix, YouTube и прочих популярных сервисах.

На смарт-телевизор можно транслировать контент смартфона для просмотра на большом экране, а телевизоры с разрешением 4К отлично подойдут для работы за счет отличной детализации изображения.

Стильные решения

Телевизор – не всегда рамки и черный экран. Он может стать отличным дополнением в интерьере и не нарушить его дизайнерскую задумку. Например, одним из таких представителей является Samsung QLED The Frame TV 2021 – он сильно похож на картинку, благодаря своему дизайну и сменным рамкам.

Когда The Frame выключен, он демонстрирует выбранные картины или фотографии — в режиме «Арт»‎ телевизор едва ли можно отличить от настоящей художественной работы на стене.

Кроме того, в линейке The Frame используется QLED-дисплей с разрешением 4К, который обеспечивает цветовой объем и высокий уровень детализации при любом угле обзора. Телевизор оснащен всеми возможностями Smart TV: можно смотреть любимые сериалы и посещать веб-страницы, управляя пультом One Remote Control, или приложить смартфон к рамке телевизора, чтобы транслировать контент телефона на большой экран.

В приложении «Магазин искусства» на телевизорах The Frame доступно 1500 работ более чем 600 художников из 42 стран. Пользователи могут украсить свои дома фотографиями в формате 4K из собраний музеев и галерей со всего мира, включая музей Альбертина в Вене, Государственный Эрмитаж в Санкт-Петербурге, музей Прадо в Мадриде, Тейт Модерн в Лондоне, музей Ван Гога в Амстердаме и международную сеть галерей LUMAS.

Подводя итоги, какую матрицу выбрать в телевизоре? Если от телевизора требуется простое эфирное ТВ, а бюджет ограничен, то можно отдать предпочтение обычной LED-матрице. Если говорить о детализации и качественном контенте, которые смогут раскрыть все его преимущества, то обратите внимание на QLED-модели.