Смотрим EcoBox – УФ-дезинфектор для смартфона

2020 год научил весь мир мыть руки тщательнее, а прежде чем до чего-то дотрагиваться в общественном месте, подумать десять раз. Что уж говорить о смартфоне, который постоянно трогаешь руками, оставляешь на разных поверхностях, а затем подносишь к лицу. Дома обычно тоже телефон из рук не выпускается, а перед сном отправляется с нами в святую святых – кровать.

Все эти пользовательские махинации представляют собой настоящий «парад» инфекций. Определенно, любимым гаджетам нужен аналогичный уход – как мыть руки с мылом, только гаджет. Но без порчи имущества.

В связи с этим российский стартап в разгар пандемии выпустил EcoBox – мини-коробочку, которая ответит за дезинфекцию смартфона и мелких предметов. Помимо главной функции по борьбе с микробами, EcoBox умеет одновременно подзаряжать устройства беспроводным способом по технологии Qualcomm Quick Charge 3.0. Достаточно положить гаджет на крышку устройства.

В самом боксе располагаются две ультрафиолетовые бактерицидные лампы, образующие озон. При помещении любого предмета под закрытую крышку, происходит обработка озоном и работа ультрафиолетового света, который по заверению производителя убивает до 99% микробов. Реализация мощного озонового очищения, помогает не только уничтожить вирусы и бактерии, но и устранить неприятные запахи.

Удобство EcoBox в том, что оно отлично подходит не только для обеззараживания смартфонов, но и других вещей:

• AirPods и наушники;

• Вейпы;

• Часы и ключи;

• Защитные маски для лица;

• Любые другие предметы, на которых могут «разбить лагерь» микробы с бактериями.

Первое включение не представляет собой ничего трудного, однако в коробке нет инструкции на русском по правильной активации, режимах и прочему. Пришлось смотреть официальный сайт.

Работа EcoBox. Чтобы сделать фото, пришлось аккуратно поддевать крышку, иначе лампы гасли.

Изучив немного сайт, узнаешь, что EcoBox имеет два режима работы в виде быстрой дезинфекции до 15 минут и более тщательной – 30 минут. Для включения достаточно нажать кнопку-индикатор, аналогичное действие для быстрой очистки.

Корпус бокса изготовлен из качественного поликарбоната. Он лёгкий и компактный, поэтому его можно брать с собой в любые поездки. Общий вес составляет всего 300 граммов. Работает аппарат от сети через порт USB Type-C.

Устройство выглядит стильно и современно, поэтому с легкостью вписывается в любой интерьер и готов в любой момент провести обеззараживание или выступить в качестве беспроводной зарядки, чтобы всегда оставаться на связи.

Разработчики создали тот продукт, в который верят сами, активно его используют, как они об этом говорят. Сам EcoBox станет хорошим выбором для дома и офиса. Плюсами является относительно невысокий ценник, простота в эксплуатации и уходе.

Приобрести аппарат пока можно только через официальный сайт EcoBox. Правдивость его работы доказывают сертификаты соответствия и пройденные лабораторные тесты. Заказывать его или нет – личный выбор каждого. Не сочтите меня паникером, но профилактика – лучшее решение, тем более в наше непростое время.