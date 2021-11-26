Первый ПК от Apple и японские десктопы в советских школах: 5 культовых ретрокомпьютеров

Технологии развиваются так быстро, что даже iPhone 4 уже кажется безнадежно устаревшим. Но за каждым современным смартфоном стоят девайсы, которые были прорывными для своего времени — такие устройства собирает музей Яндекса. 27 ноября он проведет фестиваль ретрокомпьютеров «Демодуляция», к которому можно будет присоединиться в главном офисе Яндекса или онлайн. В честь этого рассказываем о главных экспонатах из коллекции музея, которые можно будет увидеть на фестивале.

Apple II, 1977 год

Первый запущенный в серийное производство компьютер от Apple. Он же и самый долгоживущий — в разных модификациях его выпускали с 1977 по 1993 год. Apple II специально разрабатывался непохожим на узкоспециализированное оборудование своего времени — он создавался специально для дома или офиса и внешне отдалённо напоминает актуальные сегодня ПК.

Устройство выделялось и техническими характеристиками: к примеру, его можно было модернизировать аппаратно (увеличить объём памяти и установить дополнительные устройства). Графический интерфейс пользователя был цветным — от него пошел радужный логотип Apple, просуществовавший до 2000 года.

Базовая версия первых Apple II стоила $1298, а рекорд линейки по количеству продаж до сих пор не побит другими компьютерами компании. Кстати, компьютер засветился в сериале Lost — именно на нем каждые 108 минут герои вводили код, предотвращающий катастрофу.

ZX Spectrum 128K, 1982 год

8-разрядный домашний компьютер разработала британская компания Sinclair Research, принадлежавшая предпринимателю сэру Клайву Синклеру. Первый ZX Spectrum вышел в начале 1980-х: слово Spectrum в названии указывает на то, что компьютер поддерживает работу с цветом. На то же намекал и цветной значок на корпусе клавиатуры.

По сути клавиатура и является самим компьютером: из-за любви Синклера к миниатюризации все ключевые микросхемы были встроены в один относительно маленький корпус. Благодаря 128 килобайтам оперативной памяти, поддержке RGB и трёхканального звука ZX Spectrum 128K стал особенно популярен среди разработчиков игр и программ. Это же стало причиной огромного числа клонов устройства — в том числе в СССР (из-за этого компьютеры получили такой культовый статус, что с ними до сих пор делают значки).

Vectrex, 1982 год

Американская восьмиразрядная игровая консоль от компании General Consumer Electric, выпускавшаяся с 1982 по 1984 год. Названием она обязана векторному графическому монитору — единственному среди домашних игровых систем.

Особенность векторного дисплея в том, что у него нет пикселей, а значит и разрешения в привычном понимании этого слова.

Vectrex управляла электромагнитами кинескопа напрямую: отклоняла луч его электронной пушки на нужный угол, чтобы нарисовать на люминофоре экрана новый вектор — отрезок заданной длины и направленности. Чтобы снизить стоимость консоли, её оборудовали черно-белым кинескопом, а к картриджам с лицензионными играми прилагались полупрозрачные цветные накладки на монитор (это позволяло разнообразить картинку).

Amiga 3000, 1990 год

Один из компьютеров в линейке компании Commodore. Amiga 3000 задумывался как мощный компьютер для профессионального применения — производитель нацелился на рынок устройств для создания графики высокого качества. Amiga 3000 был производительным благодаря быстрому процессору Motorola MC68030 с частотой до 25 МГц, в паре с которым шёл математический сопроцессор, работавший на той же частоте.

Компьютер позволял подключать внешние накопители и был совместим со многими VGA-мониторами. Графика на нем тоже была продвинутой: цветная, с несколькими режимами (в том числе 640х512 точек, 16 цветов и 1280×512 точек, 4 цвета).

Yamaha YIS-805/128R2 (КУВТ2), 1985 год

Компьютер японской компании Yamaha пользовался особенной популярностью в Советском Союзе, где в школьную программу в 1984 году ввели предмет «Основы информатики и вычислительной техники». Школы нужно было оснастить компьютерами, и для этого в Японии закупили 4200 комплектов учебной вычислительной техники Yamaha КУВТ2.

В классе обычно находился учительский десктоп (Yamaha YIS-805/128R2) и до десяти более простых моноблоков для учеников. Компьютер учителя оснащался двумя слотами для картриджей MSX и двумя встроенными флоппи-дисководами, которые могли записывать до 720 КБ. Он же отвечал за сетевой обмен. В комплекте поставлялся графический редактор Yamaha Painter с инструкцией, в которой даже был раздел, посвящённый созданию мультфильмов.