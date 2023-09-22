Заказы с «Авито» можно будет получать и отправлять через точки «Яндекс Маркета»

Интернет-сервис для размещения объявлений «Авито» стал сотрудничать с «Яндекс Маркетом», что позволит пользователям «Авито» воспользоваться пунктами выдачи «Яндекса».

Новая услуга станет доступна с октября месяца этого года и позволит задействовать 8000 пунктов выдачи заказов, которые размещены более чем в 100 городах России. Пользователи смогут отправлять и получать посылки стоимостью не более 15 000 рублей и массой до 12 кг, но позже, лимит планируют повысить до 150 000 рублей.

Кроме этого, «Яндекс Доставка» будет не только заниматься транспортировкой посылок, но и предоставит пользователям отслеживать перемещение своих заказов в приложении «Яндекс Go».

Напомним, ранее «Авито» совместно с «Почтой России» начали предоставлять новую услугу, которая позволит пользователям площадки совершать покупки через «Авито Доставку», а оплату заказа делать в пункте выдачи после осмотра товара, подробнее об этом можно прочесть здесь.