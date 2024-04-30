Забудем о Смуте: показали трейлер российской RPG Distortion

Российская студия Game Art Pioneers, которая существует с 2021 года, наконец-то представила первый трейлер своего дебютного проекта — масштабной ролевой игры Distortion. Новинка с элементами стратегии и сеттингом нео-миддлпанка должна стать первой полноценной ААА-игрой в России. Пока что проект только на начальной стадии разработки, но авторы уже уточнили примерную дату раннего доступа — 5 декабря 2025 года.

Кстати, известно, что Distortion появится на консолях PlayStation 5 и Xbox Series X|S, а также на платформе ПК.

Судя по первым кадрам, Distortion похвастается не только мрачной сюжетной линией, но и классической атмосферой RPG. В трейлере видно масштабный игровой мир, динамическую смену погоды, первые сцены сражений, а также большой потенциал, как бы странно это не звучало. К сожалению, ролик показывает далеко не завершенную сборку, так что можно заметить примитивные модели, рваную анимацию и другие недоделки.

Но зато авторы отдельно пояснили достоинства и необычные механики будущего проекта. Так известно, что в Distortion нас встретят 8 уже готовых персонажей, без возможности создать собственного. Сюжет игры будет линейным, но реиграбельным из-за множества второстепенных заданий. Мир будет живым и разнообразным, так что пользователи смогут как просто фармить монстров или проходить историю, так и заниматься второстепенными активностями вроде рыбалки. Что уж говорить про наличие контента 18+ в духе Ведьмака.