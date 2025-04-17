Яндекс Фабрика выпустила линейку ноутбуков Lunnen Outer для работы и творчества

Яндекс Фабрика представила новую линейку ноутбуков — Lunnen Outer. В неё вошли несколько моделей, отличающихся «железом». Производитель отмечет, что устройства подойдут для работы и творчества, в том числе монтажа видео или создания графики.

Характеристики ноутбуков Lunnen Outer 16 2025

Lunnen Outer 16 2025 Lunnen Outer 16 2025 Lunnen Outer 16 2025 Модели LL6FIWG04 LL6FIWO04 LL6FIWG05 LL6FIWL05 LL6FIWO05 LL6FAWG06 LL6FAWL06 LL6FAWO06 Габариты 356 x 246 x 17.9 мм, 1,8 кг Экран 16″, 16:10, 2560×1600, 100% sRGB Процессор Intel Core i5-12450H Intel Core i7-13620H AMD Ryzen 7 7840HS Графика Intel UHD Graphics AMD Radeon 780M ОЗУ 16 ГБ, DDR4 16 ГБ, DDR5 ПЗУ 512 ГБ, SSD Батарея 15,4 В / 4221 мА*ч, блок питания 100 Вт 15,4 В / 3750 мА*ч, блок питания 100 Вт ОС Windows 11 Связь и интерфейсы Wi-Fi 6 Dual band, USB-A 3.0 x2, USB-A 2.0, USB-C 3.0, microSD, 3.5 мм, HDMI Wi-Fi 6 Dual band, USB-A 3.0 x3, USB-C 3.0, microSD, 3.5 мм, HDMI Прочее Веб-камера 2 Мп, динамики 2*2 Вт + 2*1 Вт

Внешне ноутбуки выглядят строго и лаконично: алюминиевый корпус предлагается в сером, бежевом и синем цветах. В комплект входит синий магнитный кабель и зарядное устройство мощностью 100 Вт с разъёмом Type-C.

Цены и доступность

Новая линейка ноутбуков Lunnen Outer доступна для покупки в Яндекс Маркете по ценам от 59 990 до 74 990 рублей в зависимости от модели.

Владельцам новинок также полагается 60 дней подписки на Яндекс Плюс и 500 минут в облачном игровом сервисе Плюс Гейминг.