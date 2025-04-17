Яндекс Фабрика выпустила линейку ноутбуков Lunnen Outer для работы и творчества

Яндекс Фабрика представила новую линейку ноутбуков — Lunnen Outer. В неё вошли несколько моделей, отличающихся «железом». Производитель отмечет, что устройства подойдут для работы и творчества, в том числе монтажа видео или создания графики.
Характеристики ноутбуков Lunnen Outer 16 2025
|Lunnen Outer 16 2025
|Lunnen Outer 16 2025
|Lunnen Outer 16 2025
|Модели
|LL6FIWG04 LL6FIWO04
|LL6FIWG05 LL6FIWL05 LL6FIWO05
|LL6FAWG06 LL6FAWL06 LL6FAWO06
|Габариты
|356 x 246 x 17.9 мм, 1,8 кг
|Экран
|16″, 16:10, 2560×1600, 100% sRGB
|Процессор
|Intel Core i5-12450H
|Intel Core i7-13620H
|AMD Ryzen 7 7840HS
|Графика
|Intel UHD Graphics
|AMD Radeon 780M
|ОЗУ
|16 ГБ, DDR4
|16 ГБ, DDR5
|ПЗУ
|512 ГБ, SSD
|Батарея
|15,4 В / 4221 мА*ч, блок питания 100 Вт
|15,4 В / 3750 мА*ч, блок питания 100 Вт
|ОС
|Windows 11
|Связь и интерфейсы
|Wi-Fi 6 Dual band, USB-A 3.0 x2, USB-A 2.0, USB-C 3.0, microSD, 3.5 мм, HDMI
|Wi-Fi 6 Dual band, USB-A 3.0 x3, USB-C 3.0, microSD, 3.5 мм, HDMI
|Прочее
|Веб-камера 2 Мп, динамики 2*2 Вт + 2*1 Вт
Внешне ноутбуки выглядят строго и лаконично: алюминиевый корпус предлагается в сером, бежевом и синем цветах. В комплект входит синий магнитный кабель и зарядное устройство мощностью 100 Вт с разъёмом Type-C.
Цены и доступность
Новая линейка ноутбуков Lunnen Outer доступна для покупки в Яндекс Маркете по ценам от 59 990 до 74 990 рублей в зависимости от модели.
Владельцам новинок также полагается 60 дней подписки на Яндекс Плюс и 500 минут в облачном игровом сервисе Плюс Гейминг.
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