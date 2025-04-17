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Яндекс Фабрика выпустила линейку ноутбуков Lunnen Outer для работы и творчества

Цены стартуют от 59 990 рублей.

Яндекс Фабрика представила новую линейку ноутбуков — Lunnen Outer. В неё вошли несколько моделей, отличающихся «железом». Производитель отмечет, что устройства подойдут для работы и творчества, в том числе монтажа видео или создания графики.

Характеристики ноутбуков Lunnen Outer 16 2025

 Lunnen Outer 16 2025Lunnen Outer 16 2025Lunnen Outer 16 2025
МоделиLL6FIWG04 LL6FIWO04LL6FIWG05 LL6FIWL05 LL6FIWO05LL6FAWG06 LL6FAWL06 LL6FAWO06
Габариты356 x 246 x 17.9 мм, 1,8 кг
Экран16″, 16:10, 2560×1600, 100% sRGB
ПроцессорIntel Core i5-12450HIntel Core i7-13620HAMD Ryzen 7 7840HS
ГрафикаIntel UHD GraphicsAMD Radeon 780M
ОЗУ16 ГБ, DDR416 ГБ, DDR5
ПЗУ512 ГБ, SSD
Батарея15,4 В / 4221 мА*ч, блок питания 100 Вт15,4 В / 3750 мА*ч, блок питания 100 Вт
ОСWindows 11
Связь и интерфейсыWi-Fi 6 Dual band, USB-A 3.0 x2, USB-A 2.0, USB-C 3.0, microSD, 3.5 мм, HDMIWi-Fi 6 Dual band, USB-A 3.0 x3, USB-C 3.0, microSD, 3.5 мм, HDMI
ПрочееВеб-камера 2 Мп, динамики 2*2 Вт + 2*1 Вт

Внешне ноутбуки выглядят строго и лаконично: алюминиевый корпус предлагается в сером, бежевом и синем цветах. В комплект входит синий магнитный кабель и зарядное устройство мощностью 100 Вт с разъёмом Type-C.

Цены и доступность

Новая линейка ноутбуков Lunnen Outer доступна для покупки в Яндекс Маркете по ценам от 59 990 до 74 990 рублей в зависимости от модели.

Владельцам новинок также полагается 60 дней подписки на Яндекс Плюс и 500 минут в облачном игровом сервисе Плюс Гейминг.

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Источник:
The GEEK
Анатолий Почивалов

Анатолий Почивалов

С проницательным взглядом на инновации поднимаю важные вопросы и исследую потенциал нашего технологического будущего.
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