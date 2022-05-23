Xiaomi выпустила огромный смарт-телевизор Xiaomi TV ES Pro 86

Компания Xiaomi продолжает нас радовать своим модельным рядом телевизоров. Сегодня компания выпустила Xiaomi TV ES Pro 86 – смарт-телевизор с огромным 86-дюймовым экраном и поддержкой 4К 120 Гц. Производитель заявляет пиковую яркость 1000 кд/кв.м и 100 зон подсветки, а также охват в 94% цветового пространства DCI-P3.

Телевизор поддерживает технологию AMD FreeSync Premium и работает под управлением фирменной оболочки MIUI for TV. За производительность отвечает процессор Arm Cortex-A73 и 4 ГБ оперативной памяти. Для хранения прочих данных пользователю доступно около 64 ГБ памяти.

Корпус Xiaomi TV ES Pro 86 сделан из алюминия. Мощность встроенных динамиков составляет 30 Вт. На задней стороне корпуса размещены один HDMI 2.1, два HDMI 2.0 и два USB.

Смарт-ТВ Xiaomi TV ES Pro 86 будет доступен в Китае с 1 июня по цене от $1270.

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