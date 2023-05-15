Xiaomi показала тизер ноутбука RedmiBook 14 2023

Xiaomi готовит к выпуску новый ноутбук, который по мнению компании, может переосмыслить определение легкого и тонкого устройства. Об этом свидетельствует официальное изображение ноутбука RedmiBook 14 2023, которое опубликовала китайская корпорация.

Новинка получит шарнир, позволяющий ноутбуку раскрываться на 180 градусов, при этом верхняя крышка заходит за заднюю панель, что обеспечивает более эффективное охлаждение устройства.

Также на правой стороне корпуса будут располагаться два разъёма USB. Пока что неизвестно, какой процессор будет использоваться в новом ноутбуке, а также какие ещё особенности устройства будут представлены.

Ожидается, что цена на новый RedmiBook 14 2023 составит $575.