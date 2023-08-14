Xiaomi показала робо-пса CyberDog 2

На прошедшей презентации Xiaomi, были представлены не только новые смартфоны и планшеты, но и уникальный робот — CyberDog 2.

В отличие от оригинального CyberDog, представленного в прошлом году, новая версия CyberDog 2 больше напоминает настоящего добермана. Она компактнее и легче, вес составляет всего 8,9 кг, а высота – 36,7 см. Во время демонстрации Xiaomi показала, что этот робот способен даже стоять на одной ноге.

Согласно заявлению компании, они улучшили маневренность CyberDog 2, используя микроприводы CyberGear, разработанные их специалистами. Приводы делают робота гибким и позволяют ему выполнять сложные трюки, такие как непрерывные сальто назад и подъем после падения.

Кроме того, кибер-пес оборудован 19 датчиками для зрения, осязания и слуха, что придает ему продвинутые способности в восприятии окружающего мира.

Xiaomi CyberDog 2 скоро появится в продаже в Китае по цене 12 999 юаней (приблизительно $1790). О доступности в других странах пока информации нет.