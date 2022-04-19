Xiaomi выпустила новую механическую швабру

Xiaomi представила механическую швабру Xiaomi MIJIA dual-brush wireless mopping machine с двумя щетками. Устройство должно и убирать хорошо, и спасти руки пользователей от полоскания мокрой тряпки.

Новинка обещает очищать пол новым способом, с помощью двух щеток. Первая будет смывать грязь, а вторая вытирать за ней пятна. Сама швабра легко перемещается за счет встроенного двигателя. Она бескаркасная, поэтому может подстраиваться под форму края мебели или стены.

Если требуется помыть под диваном или кроватью, швабра из вертикального принимает горизонтальное положение. Уборке ничего не должно помещать, так как толщина новинки всего 13 см.

У MIJIA dual-brush wireless mopping machine есть встроенные баки: один для чистой воды на 420 мл, другой для сточных вод на 200 мл. Когда вода в баках заканчивается жидкость или они слишком загрязнились, механизм автоматически останавливает работу и издает звуковой сигнал.

Ко всем плюсам, щетки можно очищать в режиме реального времени. Швабра распыляет чистую воду на них, чтобы в процессе не приходилось ничего менять. А после уборки можно включить кнопку вспомогательной очистки, которая будет имитировать ручную стирку этих щеток.

Производитель обещает заряд батареи на 35 минут. Швабра поступит в продажу в Китае за $140 с 20 апреля.

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