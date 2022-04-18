Ультратонкий Xiaomi Civi 1S появился на видео

Xiaomi опубликовала официальный тизер грядущего ультратонкого Xiaomi Civi 1S.

Из видео становится ясно, что смартфон получил белую сверкающую панель, которую сам производитель назвал эффектом Bling Bling.

Xiaomi Civi 1S, действительно, ультратонкий и, скорее всего, очень легкий. Смартфону приписывают 6,55-дюймовый AMOLED LTPO с разрешением Full HD+ и частотой обновления 120 Гц. Процессором выступает Snapdragon 778G, емкость аккумулятора — 4500 мАч + поддержка быстрой зарядки мощностью 55 Вт или 67 Вт.

Основная камера у устройства тройная: главный датчик Samsung GW3 на 64 Мп, сверхширокоугольный на 8 Мп и черно-белый на 2 Мп. У фронтальной камеры 32 Мп.

Официальный релиз Xiaomi Civi 1S состоится 21 апреля. Стоимость пока не известна.

Подпишитесь на наш новый Телеграм-канал! Там много интересного!