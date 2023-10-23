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Xerox продолжит работу в России под новым названием

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Валентин Снежин сегодня в 13:03

Официальный представитель ООО «Ксерокс (СНГ)» рассказал редакции The GEEK о продолжении работы в России под новым названием ООО «Техноэволаб».

«Техноэволаб» продолжит развивать ключевые направления своей деятельности, включая: сервисное обслуживание печатной техники, услуги по управлению печатной инфраструктурой и автоматизации бизнес-процессов. Более того, продолжатся поставки разнообразной бумажной продукции и специальных материалов.

Компания откажется от наименования Xerox и продолжит деятельность в России под новым брендом Technoevolab.

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Теги: 
Источник:
The GEEK, Technoevolab
Валентин Снежин

Валентин Снежин

Редактор. Зависимая от гаджетов и кофеина форма жизни. Пишу горячие новости и разбираю сложные темы.
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