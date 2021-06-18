Windows 10 и Windows 11 сравнили в тестах. Результаты неоднозначны

Недавно мы писали, что вышла версия Windows 11, причём произошло это до анонса, который ожидается 24 июня. И вот теперь издание HotHardware провело тестирование ОС и сравнило её с Windows 10.

Для тестов использовали ноутбуки Dell XPS 13 9300 с процессором Intel Core i7-1065G7 и Lenovo IdeaPad Slim 7 на базе AMD Ryzen 7 4800U.

Как оказалось, разные версии системы по-разному ведут себя в различных тестах. К примеру, в PCMark 10 впереди оказалась Windows 10. То же самое и в тесте Essentials. А вот в Digital Content Creation впереди оказалась уже Windows 11, но только на Lenovo IdeaPad Slim 7.

Аналогичная ситуация и в тесте Speedometer 2, хотя там использовались разные сборки браузера Chrome.

В Cinebench R23 результаты однопоточного тестирования мало различались, а вот в многопоточном варианте Windows 11 отставала примерно на 10% от Windows 10.

В 3DMark Night Raid ноутбук на базе AMD Ryzen работал одинаково под обеими операционными системами, в то время как ноутбук с Intel работал на 4% медленнее под управлением Windows 11.

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