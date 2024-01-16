Вышла компактная ретро-консоль GKD Pixel за $90

Вышла портативная ретро-консоль GKD Pixel на чипе Ingenic x1830. Она получила 2,4-дюймовый IPS-экран с разрешением 320×240 пикселей, металлический корпус и привычные для таких устройств органы управления.

Размеры GKD Pixel составляют всего 80×56×18 мм. Для зарядки есть порт Type-C и даже стандартный разъём 3,5 мм для подключения наушников. Объём оперативной памяти составляет всего 128 МБ.

За автономность отвечает аккумулятор на 1300 мАч, который обеспечивает около 4 часов автономной работы.

В первых обзорах утверждают, что мощности консоли хватает для эмулирования игр с PS One и других ретро-консолей.

Стоимость GKD Pixel составляет $90.