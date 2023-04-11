ВКонтакте запустила подбор VK Клипов под настроение

VK Клипы представили уникальный конструктор впечатлений с новой концепцией рекомендаций. Новая функция позволяет моментально перестроить ленту клипов под своё настроение, в зависимости от желания здесь и сейчас: чему-то научиться, отвлечься или посмеяться. Конструктор доступен как в отдельном приложении VK Клипов, так и в разделе «Клипы» приложения ВКонтакте.

Для использования конструктора достаточно нажать на анимированную иконку конструктора в правом верхнем углу ленты и выбрать, какие ролики хочется посмотреть. Алгоритмы машинного обучения моментально перестроят ленту и предложат персональную подборку релевантного контента. Там же можно отметить, какие авторы интересны прежде всего — фрешмены или популярные блогеры.

Выбранные в конструкторе параметры будут действовать в течение часа, а затем зритель сможет вернуться к ленте по умолчанию.

Новая функция появится у всех пользователей постепенно в течение недели и будет доступна для использования как в отдельном приложении VK Клипов, так и в разделе «Клипы» приложения ВКонтакте.