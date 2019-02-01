Видео с геймплеем ремейка Mafia «слили» в сеть
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Новости

Видео с геймплеем ремейка Mafia «слили» в сеть

В сеть «слили» геймплейный ролик грядущего ремейка Мафии. 15-минутный трейлер опубликовали на YouTube-канале зарубежного игрового издания IGN.

Трейлер демонстрирует геймплей, а также показывает, как игру Mafia: Definitive Edition проходит руководитель студии Hangar 13 Хэйден Блэкман. Кроме того, в ролике рассказывается о нововведениях проекта.

Стоит отметить, что официальный выпуск трейлера должен был состояться сегодня в 18:00.

Ремейк Мафии выйдет 25 сентября на PS4, Xbox One и PC.

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