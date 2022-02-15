В России тестируют цифровой рубль

В трёх российских банках запущено тестирование платформы цифрового рубля. При этом два из них уже проверили полный цикл операций по переводу электронной валюты.

Пока неизвестно, какие именно банки предлагают такие услуги, но, похоже, в списке есть известные финансовые структуры. Ранее в Центробанке заявляли, что в пилотную группу вошли 12 финансовых организаций, включая Сбер, Тинькофф, Газпромбанк и Альфа-банк.

Клиенты не только открыли через мобильное приложение цифровые кошельки на платформе цифрового рубля, но и обменяли безналичные рубли со своих счетов на цифровые и затем провели операции перевода цифровых рублей между собой. ЦБ РФ

На втором этапе планируется проверить оплату услуг и товаров, платежи за госуслуги и так далее. А в будущем в ЦБ намерены реализовать проведение платежей без интернета. По итогам тестирования сформируют финальный вариант дорожной карты по внедрению российской цифровой валюты.

Как ожидается, цифровой рубль позволит сделать переводы бесплатными для всех.

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